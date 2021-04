VIDEO | Maxi sequestro testuggini rare e pappagalli a rischio estinzione

Denunciati alcuni cittadini tunisini per violazione della normativa Cites e nel caso delle testuggini, trasportate in anguste scatole di cartone non idonee al trasporto animale, anche per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.