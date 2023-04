VIDEO | Omicidio in strada: 38enne ucciso da un colpo di pistola

Un uomo di 38 anni, italiano, è stato ucciso in via Polleri da un colpo di pistola poco dopo le ore 18 di martedì 25 aprile 2023. Il killer si è barricato all'interno della chiesa della Nunziata ed è poi stato arrestato dalla polizia intervenuta sul posto.

Tutto sarebbe iniziato in salita San Bartolomeo del Carmine con una lite degenerata in via Polleri all'altezza del civico 3. Secondo quando riferito dalla polizia l’assassino sarebbe Filippo Giribaldi, 42 anni, camallo della Compagnia Unica.

Il sacrestano della chiesa della Nunziata, Jean Pascal, ha raccontato che il killer si è presentato alla porta urlando di aver sparato e di chiamare la polizia: "Era molto agitato - ha spiegato a GenovaToday - e aveva dei guanti da lavoro, non ho visto la pistola, ma poteva anche averla in tasca".

