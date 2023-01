VIDEO | La mareggiata tra Boccadasse, corso Italia e Nervi

Come previsto dalle previsioni di Arpal nel primo pomeriggio di lunedì 16 gennaio 2023 ha cominciato ad alzarsi una grossa mareggiata di libeccio sul levante genovese, nel primo pomeriggio ha iniziato ad alzarsi il mare sulla costa da Corso Italia fino a Nervi.

A Boccadasse alcuni pescatori hanno cominciato a portare le proprie barche sulla strada che sale dal borgo, da tempo i residenti esprimono preoccupazione e chiedono a gran voce la messa in sicurezza dalla furia del mare con la costruzione di una diga soffolta in seguito alla ricostruzione avvenuta dopo la devastante mareggiata del 30 ottobre 2018. Nei mesi scorsi l'amministrazione aveva promesso impegno in questo senso.

