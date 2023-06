VIDEO | Manifestazione IC San Fruttuoso: genitori e insegnanti contro le 'classi pollaio'

"No alle classi pollaio". Nella mattinata di venerdì 16 giugno 2023 è andata in scena l'annunciata protesta lanciata dal Comitato Genitori dell’IC San Fruttuoso. Genitori, alunni e insegnanti, armati di striscioni, volantini e tamburi, hanno manifestato davanti alla sede del provveditorato di via Assarotti, preoccupati per l’esiguo numero di classi assegnate dall’ufficio scolastico regionale alla scuola dell’infanzia Il Piccolo Principe e alla secondaria di I grado San Fruttuoso.

Dalla protesta al confronto, perché secondo quanto riferito da Emanuela Lercaro e Ariel Acevedo, presidente del consiglio d'istituto e rappresentante dei genitori, è stato garantito che "Quando faranno la verifica dell'organico di fatto se la situazione è quella che noi abbiamo specificato loro valuteranno i nuovi dati e potranno sdoppiare una classe. Non l'hanno garantito, ma c'è una buonissima possibilità per quello che riguarda la secondaria". Fissato anche un appuntamento, prima di settembre, per fare il punto sulla situazione: "Noi vigileremo - spiegano - manterremo alta l'attenzione con iniziative e manifestazioni se sarà necessario".

Alla manifestazione hanno aderito anche altre associazioni: Comitato San Fruttuoso, Associazione Genitori e Insegnanti San Fruttuoso L'impronta ODV, Associazione GenitoriSiDiventa, Gruppo Auto Mutuo Aiuto Piccoli Passi con Chiara, U.S. Acli Santa Sabina, Movimento Ragazzi della Chiesa di Santa Sabinae Marco Macrì, portavoce delle battaglie dei bimbi disabili.

