VIDEO | Liguria Pride 2023, il corteo arcobaleno invade la città

Liguria Pride 2023. Migliaia di persone sono scese in piazza sabato 10 giugno 2023. Un corteo allegro e colorato che è partito intorno alle ore 15 da via San Benedetto, per poi spostarsi in direzione centro snodandosi tra piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo Zecca, piazza Corvetto, via Serra, via De Amicis e via Fiume. Gran finale in via XX Settembre con arrivo in piazza De Ferrari.

"Corpi Extravaganti" era lo slogan scelto per quest'anno in un fitto calendario di eventi andati in scena a partire da sabato 3 giugno. Oggi, sabato 10 giugno, il momento clou con la grande parata del Liguria Pride che ha colorato e animato la città tra musica, cori, striscioni e colori. Anche quest'anno non sono mancate le polemiche politiche per il mancato patrocinio del Comune di Genova alla kermesse.

A QUESTO LINK L'ARTICOLO COMPLETO