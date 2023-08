VIDEO | Vasto incendio a Sant'Olcese: le immagini

Proseguono dalle ore 7 di domenica 27 agosto 2023 le operazioni di spegnimento di materiale depositato in una ditta di riciclo rifiuti, la Benfante, in via Gramsci a Sant'Olcese, nella frazione di Manesseno.

L'incendio, di notevoli proporzioni, sta interessando ampie tettoie di copertura ad area esterna al capannone. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze con diverse squadre, autobotti, funzionario di guardia, stanno preservando l'adiacente bosco oltre che intervenire sullo spegnimento. Sul posto anche Polizia e Arpal per i controlli di carattere ambientale.

