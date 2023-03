VIDEO | Incendio in un box: l'intervento dei vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a San Martino nella serata di martedì 14 marzo 2023. Intorno alle ore 21:30 si sono sviluppate le fiamme in un box in salita di santa Tecla, via Mosso è stata chiusa per un paio d'ore per consentire le operazioni di spegnimento.

Un palazzo è stato evacuato perché il fumo aveva invaso le scale, una persona è stata portata in ospedale per accertamenti. Al termine dell'intervento la via è stata riaperte e i residenti sono potuti rientrare nelle proprie case, intorno alle 23:30.

QUI LA NOTIZIA COMPLETA