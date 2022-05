VIDEO | Entierro de la Sardina: corteo, musica, falò e fuochi artificiali

Musica, colori, allegria e doni per grandi e piccini. L'Entierro de la Sardina, popolare festa di Murcia sbarcata a Genova per celebrare il gemellaggio con la nostra città, ha portato in piazza circa centomila persone.

In mattinata il corteo si è snodato tra piazza Corvetto e Caricamento conquistando grandi e piccini, all'arrivo la degustazione della paella, piatto tipico spagnolo offerto gratuitamente dalla città di Murcia e cotta in enormi padelle.

Alla sera lo show si è ripetuto tra piazza della Vittoria e piazza De Ferrari. Al termine della sfilata notturna, in cui dai carri dedicati alle divinità dell'Olimpo venivano lanciati migliaia di regali ai partecipanti, è andato in scena l'atto finale della festa: il falò di un'enorne sardina di cartapesta e lo spettacolo pirotecnico e musicale.

