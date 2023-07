VIDEO | Sciopero metalmeccanici: "Precarietà, bassi salari e rilancio dell'industria"

Manifestazione con corteo tra Cornigliano e Sampierdarena nella mattinata di venerdì 7 luglio 2023. Si tratta dello sciopero di quattro ore dei metalmeccanici scattato alle ore 8 in diverse città italiane. Una mobilitazione proclamata da Fim, Fiom e Uilm per il rilancio industriale, l'occupazione, il salario, gli investimenti, la transizione sostenibile e per risolvere le crisi aperte.

Claudio Gonzato, coordinatore nazionale per la Fiom, spiega le motivazioni della protesta: "Al Governo chiediamo tante cose, la prima è segnalare che siamo in un Paese che perde le sue industrie. Chiediamo un confronto permanente sui settori in crisi, ma non solo. Non possiamo perdere altri pezzi di questo settore, servono investimenti pubblici e privati e condividere insieme come rilanciare e spendere insieme i soldi del Pnrr".

"Poi ci sono altri temi - prosegue Gonzato - c'è quello della precarietà, quello dei salari. Non si capisce perché si facciano le flat tax per le partite iva e non si pensi a defiscalizzare gli aumenti che i contratti nazionali portano a lavoratrici e lavoratori. C'è un pezzo di Paese che paga e paga più di altri. Bisogna aprire tavoli che mettano nella discussione anche la redistribuzione della ricchezza in Italia".