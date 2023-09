VIDEO | Giornata da incubo sulla A10: cisterna rovesciata e galleria danneggiata da un camion

Giornata da incubo per gli automobilisti genovesi. Nel primo pomeriggio di giovedì 21 settembre 2023 un camion ha urtato una galleria all'altezza di Pegli ed è stato provvisoriamente chiuso il tratto tra Pra' e Aeroporto, in direzione Genova. L'incidente è avvenuto sulla A10, dove al mattino c'erano stati altri disagi a causa del rovesciamento di una cisterna di gpl all'altezza di Cogoleto, sempre nelle corsie verso Genova: tra le conseguenze, più di 10 km di coda, tratto tra Varazze e Arenzano chiuso da stamattina (riaperto verso le 15), e alcune palazzine evacuate a Cogoleto.

Un intervento tecnico impegnativo dei Vigili del Fuoco di Genova. "Per poter movimentare la cisterna, e liberare la sede stradale - spiegano - occorrerà procedere a un travaso del prodotto tra l'autocisterna incidentata e una vuota messa a disposizione. La condizione della cisterna posta su un fianco non consente di utilizzare secondo le ordinarie condizioni il sistema di valvole e raccordi e, soprattutto, non consente di utilizzare il gruppo pompa dell'autocisterna incidentata. Si è reso necessario il coinvolgimento di Vigili del Fuoco di Torino e Milano che, con sistema esterno, procederanno alle operazioni di travaso che si protrarranno anche per buona parte di questa notte con chiusura dell'autostrada e evacuazione di alcuni stabili sottostanti al tracciato autostradale del comune di Cogoleto".

Problemi anche a Genova con il traffico cittadino congestionato nel primo giorno di Salone Nautico. La situazione più critica alla Foce, traffico in tilt per la decisione di chiudere corso Marconi per il Nautico.