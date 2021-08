VIDEO | Operazione 'Canguro', controlli a tappeto dei carabinieri

Nel tardo pomeriggio e per tutta serata di mercoledì 11 agosto 2021 i militari delle compagnie di San Martino, Sampierdarena e Genova Centro sono stati impegnati nell'operazione Canguro, effettuando decine di controlli a bordo dei bus di linea, nei pressi delle fermate e dei principali capolinea tra Sampierdarena, Rivarolo e Bolzaneto. Effettuati anche posti di controllo estemporanei per la vigilanza sulla circolazione stradale. Sei le persone denunciate: quattro per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti, due per spaccio di droga e porto di strumenti od oggetti atti ad offendere.