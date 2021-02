VIDEO | Maxi truffa a banche e correntisti: nove arresti

Lunedì 8 febbraio 2021 i carabinieri del comando provinciale genovese hanno arrestato nove persone coinvolte in una maxi truffa a banche e correntisti con oltre un milione di euro sottratto illecitamente. A finire raggirati ignari correntisti e istituti di credito per oltre un milione di euro, sono stati infatti bloccati 30 conti correnti bancari e postali.

Le nove persone arrestate sono tutte di origine straniera (la maggior parte romene), e sono ritenute responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa, falso materiale, sostituzione di persona e riciclaggio, perpetrati nell’ambito di uno stesso disegno criminoso: la raccolta sotto diverse forme di somme di denaro sottratte ad ignari titolari di conti correnti postali e bancari presso filiali genovesi.

Sei delle nove persone coinvolte nella truffa sono state colpite da un ordine di custodia cautelare in carcere, mentre per le altre tre sono serviti i mandati di arresto europeo, i provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Genova.

L'inizio dell'indagine risale al mese di novembre del 2018: in seguito alle segnalazioni raccolte dai carabinieri del Centro, in particolare attraverso i militari della stazione di Carignano impegnati nel quotidiano servizio di “Carabiniere di Quartiere”, svolto con assiduità in favore di esercizi commerciali, rivenditori, uffici postali e filiali di istituti di credito. Tutte le informazioni convergevano sulla presenza di un gruppo di soggetti dell’est Europa che ripetutamente effettuavano anomale operazioni bancarie e numerosi acquisti, utilizzando carte prepagate non intestate a loro. Dopo oltre due anni di indagini da parte dei militari sono arrivati i nove arresti.