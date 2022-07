Notte di sangue nei vicoli: due feriti, uno è grave

Notte di sangue nel centro storico di Genova, con due episodi che si sono svolti a breve distanza l'uno dall'altro intorno a via San Donato.

Il primo in piazza Ferretto. La chiamata al 118 è arrivata all'1.24. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca e l'automedica Golf 1. Ferita una ragazza, pare colpita da una bottiglia di vetro, che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera in codice giallo.

Pochi minuti dopo, più di preciso all'1.30 (orario anche in questo caso della chiamata) in vico di Mezzagalera, tra piazza delle Erbe e i giardini Luzzati. Anche qui si è trattato di un ferimento con arma bianca. L'automedica si è dunque spostata ed è stata raggiunta da un'ambulanza della Croce Verde. Il ferito, un 25enne, è stato portato al San Martino in codice rosso.

Per quest'ultimo episodio, riferisce la polizia, sono state fermate tre persone: due sono state denunciate per rissa, mentre un 22enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere a Marassi.