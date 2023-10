In casa quattro etti di cocaina e uno di eroina, arrestato

I carabinieri dell'aliquota operativa della compagnia Genova Centro, in collaborazione con personale della polizia locale, hanno arrestato un senegalese di 30 anni, con pregiudizi di polizia, dopo aver rinvenuto durante una perquisizione nella sua abitazione situata nel centro storico, quasi quattro etti di cocaina/crack e 100 grammi di eroina, il tutto già suddiviso in dosi pronte per essere smerciate, nonché la somma di mille euro.

In manette nel fine settimana anche un senegalese 20enne, con precedenti penali, fermato in via Gramsci per un controllo, e trovato in possesso di 14 dosi di cocaina/crack e la somma di 125 euro, provento dell'illecita attività.

Il giovane è stato arrestato in attesa di processo per direttissima e lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro.