Droga in bocca e nel risvolto dei pantaloni: pusher manda all'ospedale un carabiniere

Droga nascosta in bocca e nel risvolto dei pantaloni, ma anche violenza alla vista delle forze dell'ordine. Un 37enne originario della Nigeria è stato arrestato dai carabinieri della stazione della Maddalena per detenzione ai fini di spaccio e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

I militari si sono trovati a dover affrontare il violento durante un controllo nei vicoli, in zone note per la frequentazione di tossicodipendenti e per la presenza di pusher. Lo straniero, per evitare di essere controllato dopo essere stato notato in atteggiamento sospetto, si è scagliato con violenza contro gli uomini in divisa ed è nata una colluttazione,

I carabinieri alla fine sono riusciti a bloccare il 37enne che è stato perquisito: nascondeva in bocca diverse dosi di crack e nel risvolto dei pantaloni alcuni grammi di hashish. Un militare è finito al pronto soccorso e ha riportato vari giorni di prognosi per le contusioni.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche arrestato un uomo che perseguitava l'ex moglie e l'ha aggredita mentre rincasava con le figlie.

