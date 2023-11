Avrebbe dovuto lasciare Genova, fermato a spasso nei vicoli

I carabinieri del comando provinciale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Intensificate le pattuglie del nucleo radiomobile, delle stazioni e dei nuclei operativi. Centinaia le persone identificate in questo weekend a Genova e provincia.

Arrestate e denunciate complessivamente otto persone per furti in danno di esercizi commerciali, rapine, stupefacenti, resistenza e violenza sessuale. Tra questi un 30enne tunisino, fermato nel centro storico genovese per un controllo dai carabinieri della stazione Maddalena.

Il giovane, allo scopo di evitare l'identificazione, ha opposto attiva resistenza, spintonando i militari. Questi ultimi sono riusciti a bloccarlo anche con il supporto dei colleghi del Battaglione Liguria, che, liberi dal servizio, si trovavano a passare da quella via.

Il trentenne, con pregiudizi di polizia, dagli accertamenti dattiloscopici è risultato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito della violazione del divieto di dimora in questo capoluogo.

A Lavagna, un cittadino romeno di 40 anni è stato rintracciato e arrestato in esecuzione di provvedimento emesso dal tribunale di Genova poiché condannato alla pena di 6 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi nel 2014.