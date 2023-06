Pugno al poliziotto e fuga, ma è ubriaco e cade a terra dopo pochi metri

La polizia ha arrestato un 26enne in vico di Valoria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, il giovane è stato anche denunciato per ubriachezza e per aver violato il divieto di accesso e stazionamento agli esercizi pubblici.

Gli equipaggi, durante un controllo del territorio, sono stati allertati da alcuni cittadini che hanno segnalato una rissa in piazza San Bernardo, intorno alle due di notte. Giunti sul posto gli agenti si sono avvicinati al giovane perché stava spintonando un'altra persona rimasta poi ignota. Alla vista delle divise il 26enne ha colpito uno degli agenti per cercare di scappare, ma è stato raggiunto dopo pochi metri dopo essere caduto per terra perché palesemente ubriaco.

Ha comunque tentato di opporre resistenza nei confronti dei poliziotti che cercavano di bloccarlo, uno dei quali è stato refertato con tre giorni di prognosi per le percosse ricevute all’altezza del braccio. Dagli accertamenti poi svolti in Questura il 26enne è risultato anche destinatario di un divieto di accesso e stazionamento agli esercizi pubblici. Sarà processato per direttissima.