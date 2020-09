Pré, appartamento occupato trasformato in laboratorio per la droga: due arresti

Residenti e commercianti avevano notato che in quell’appartamento di vico Untoria succedeva qualcosa di illegale. E alla fine la loro denuncia ha consentito di arrestare due uomini, accusati di spaccio, e di smantellare quello che era di fatto diventato un laboratorio per la droga.

I poliziotti sono entrati in azione martedì in tarda mattinata: nell’appartamento hanno trovato due cittadini senegalesi di 18 e 21 anni, che lo avevano occupato abusivamente per portare avanti i loro traffici. Nell’alloggio, fatiscente e senza le minime condizioni igieniche, gli agenti hanno trovato 161 dosi tra cocaina e cannabis per un totale di circa 80 grammi. Inoltre sono stati recuperati due cellulari, provento di due diversi furti di alcuni giorni prima.

I due giovani, con precedenti penali per spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, sono stati arrestati, e la polizia sta adesso portando avanti accertamenti sulla gestione del contratto di affitto.