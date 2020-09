Centro storico, in tre occupano abusivamente appartamento : sgombero e denuncia

Un appartamento del centro storico è stato sgomberato, e gli occupanti denunciati, dopo che il proprietario ha scoperto che vivevano all’interno abusivamente.

L’abitazione di trova in vico Untoria, nel cuore della città vecchia genovese: i poliziotti del commissariato Pré, una volta arrivati, hanno trovato all’interno tre uomini, un 34enne e un 40enne di origini marocchine e un 35enne cittadino algerino, tutti con precedenti di polizia e uno con un provvedimento di espulsione pendente.

I tre avevano occupato l’appartamento, in pessime condizioni igieniche, manomettendo l’impianto elettrico per ottenere elettricità: soltanto uno dei molti casi di appartamenti di fatto vuoti e abbandonati nei vicoli di Genova che finiscono per essere occupati in maniera abusiva, spesso trasformati in centrali di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una problematica per cui sia i residenti sia le associazioni di quartiere si battono ormai da anni, chiedendo alla giunta comunale di intervenire. L’assessore alla Sicurezza, Stefano Garassino, in passato aveva annunciato un piano di censimento degli immobili in centro storico per individuare eventuali abusivi.