Doveva essere in carcere, sorpreso nei vicoli con orologio di valore: "Non so dove l'ho preso"

Nelle ultime ore i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno arrestato tre persone durante i servizi svolti per il contrasto dei reati.

In Vico del SerrIglio, nel centro storico, durante alcuni controlli antidroga, i militari hanno fermato un 26enne originario del Senegal. L'uomo, con precedenti e con il divieto di dimora nel comune di Genova, risultava essere il destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e tentata violazione di domicilio. Perquisito, è stato inoltre trovato in possesso di un orologio di grande valore, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Il 26enne è stato portato nel carcere di Marassi per scontare una pena di otto mesi, l'orologio è stato sequestrato e sono in corso accertamenti per identificare il vero proprietario.

In manette anche due genovesi, una 59enne e un 47enne, destinatari di ordini di carcerazione emessi dal Tribunale di Genova: la donna dovrà scontare più di un anno di reclusione per la commissione del reato di appropriazione indebita aggravata, mentre l’uomo dovrà scontare una pena di due anni per reati tributari e per peculato continuato. Entrambi agli arresti domiciliari.

