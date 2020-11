Imbratta i muri di un palazzo storico, poi spintona i carabinieri

Un giovane di 21 anni originario e residente nella provincia di Gorizia in Friuli Venezia Giulia è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato sorpreso a imbrattare con alcune bombolette di vernice spray il muro di un palazzo storico in vico San Marcellino.

Il giovane è stato sorpreso da una pattuglia appiedata dei Carabinieri della Stazione Maddalena e alla vista degli uomini in divisa ha reagito spintonandoli per guadagnare una via di fuga. È stato inseguito e raggiunto nei pressi di piazza Caricamento, ma ha continuato ad avere un atteggiamento ostile anche dopo essere stato bloccato.

Il 21enne, incensurato, è stato perquisito e trovato in possesso di 8 bombolette di vernice spray, 5 contenitori di vernice liquida, 4 pennelli di diverso colore e altro materiale, il tutto sequestrato. È stato quindi denunciato a piede libero per “imbrattamento di palazzo storico, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale”.