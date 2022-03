Spaccio domestico di cocaina, arrestato 74enne

Nel pomeriggio di giovedì 24 marzo gli uomini della squadra investigativa del commissariato di Cornigliano hanno osservato un viavai insolito di persone all'interno di un'abitazione di vico Lavatoi Rondinella, traversa di via Trasta, dove abita un 74enne, già conosciuto per i suoi precedenti specifici.

I poliziotti hanno deciso di fermare un potenziale 'cliente' entrato e uscito dall'abitazione a passo spedito. L'uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, dichiarando di averla appena acquistata. In quel momento il pusher è uscito dalla sua abitazione e gli agenti lo hanno fermato, trovandolo in possesso di 4.900 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio, arrotolate con degli elastici.

La successiva perquisizione domiciliare, con il cane Leone, ha consentito agli operatori di rinvenire, all'interno di tre barattoli di plastica occultati dentro un cuscino, 11 grammi di cocaina. Inoltre hanno rinvenuto altri 1.500 euro, un bilancino di precisione, un block notes con riportate cifre riconducibili all'attività di spaccio e svariato materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 74enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Fissata la direttissima per questa mattina.