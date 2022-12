Appartamento in fiamme nel centro storico

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio nel centro storico genovese. Intorno alle ore 20 di martedì 6 dicembre 2022 i pompieri si sono precipitati in vico Lavagna per un appartamento in fiamme al quarto piano di un palazzo.

Il fuoco e il fumo hanno danneggiato tutta l'abitazione; le due squadre dei vigili del fuoco intervenute hanno steso le tubazioni lungo la scala e attaccato l'incendio dalla porta, riuscendo a spegnerlo.

Sul posto presenti anche polizia locale e 118, fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.