Brucia armadietto di vernici, paura in centro nella notte

Allarme nel cuore della notte per un incendio scoppiato sul terrazzo in centro, in vico della Gazzella.

Erano le 4.30 quando sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e il nucleo biologico chimico radiologico (Nbcr), la polizia di Stato e la la polizia locale. Molta paura, ma nessun ferito con il presidio, durante lo spegnimento, dell'ambulanza 287 della pubblica assistenza San Fruttuoso.

Il rogo ha sprigionato del fumo proveniente da alcune vernici e altre attrezzature del condominio bruciate all'interno di un armadietto.