Scappa al controllo lanciando pietre alla polizia, inseguimento nei vicoli

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla polizia in vico dei Fregoso intorno alle 21:30 di mercoledì 28 settembre 2022 per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, scattata anche la denuncia per porto abusivo d’armi.

Durante un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico, tra le vie maggiormente note per essere lo sfondo di numerosi reati di spaccio, gli agenti del commissariato Prè, insieme a equipaggi del Reparto prevenzione crimine, hanno fermato l'uomo per un controllo.

Il 32enne ha subito dato forti segnali di nervosismo e alla richiesta degli agenti sul contenuto dello zaino che aveva con sé ha mostrato spontaneamente un bastone sfollagente estendibile e un bilancino di precisione; poi ha tentato la fuga nei vicoli, lanciando a terra un involucro contenente circa 45 grammi di cannabis. È così iniziato un inseguimento per il centro storico che ha interessato via Prè, piazza Metelino, via Gramsci, vico dell’Amore e nuovamente via Prè.

I poliziotti non hanno mai perso di vista il fuggitivo, che durante il tragitto ha tentato di far desistere gli operatori lanciando al loro indirizzo una pietra, prontamente schivata. Una volta intercettato poi, ha ingaggiato ben due colluttazioni che hanno procurato diverse escoriazioni al collo e una contusione alle ginocchia di un poliziotto. Dopo l’ultimo tafferuglio il 'runner', stremato, è stato finalmente bloccato e portato in Questura. Verrà processato per direttissima.