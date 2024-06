Forza la saracinesca di un locale per rubare alcolici e cassa

Tentato furto nella notte in un locale di vico Casana. Un uomo, descritto come straniero e di probabile origine nordafricana, è stato notato nella notte per essersi intrufolato all'interno dopo aver forzato la saracinesca.

Una guardia giurata, transitando nel centro storico, ha visto che l'uomo stava cercando di portare via bottiglie di alcolici e la cassa ed è intervenuto in maniera tempestiva mettendolo in fuga.

Alla fine il ladro non è riuscito a rubare nulla, sul posto è arrivata la polizia con la scientifica e ha avviato gli accertamenti per rintracciare il malvivente.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp