Bidone della spazzatutra e ombrello contro i poliziotti, inseguimento rocambolesco nei vicoli

Inseguimento rocambolesco per il centro storico e arresto nella notte in vico degli Adorno. Intorno alle ore 4 di giovedì 10 novembre 2022 la Polizia ha arrestato uno spacciatore di 32 anni, presente in maniera irregolare in Italia.

Durante un giro di controllo notturno gli agenti hanno notato l'uomo agitarsi alla vista delle divise e hanno deciso di controllarlo. Il 32enne, vistosi braccato, è scappato innescando un inseguimento all’ultimo respiro nei 'caruggi' con tanto di lancio verso le forze dell'ordine di un bidoncino della spazzatura e di un ombrello.

I poliziotti sono riusciti alla fine a bloccarlo trovandolo possesso di 23 dosi di cocaina, del peso complessivo di circa 5.50 grammi e della somma di 110 euro in banconote di piccolo taglio. L'uomo, con svariati precedenti, sarà processato per direttissima.