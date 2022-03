Ponte Morandi, anche Vicenza ricorda le vittime con 43 alberi

Domenica 13 marzo a Vicenza si svolgerà la cerimonia di piantumazione di 43 alberi per ricordare le vittime del crollo del viadotto sul Polcevera, avvenuto nell'agosto del 2018. Il luogo scelto dall'amministrazione comunale è il parco della Pace.

Questa iniziativa sarà proposta ad ognuna delle città di origine delle persone vittima della tragedia del Morandi, un modo per celebrare il ricordo di coloro che hanno perso la vita.

Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco, ha commentato così l'iniziativa:

"Siamo orgogliosi di dare il via ad un percorso che si snoderà tra le città delle vittime del crollo per fare memoria di un fatto gravissimo, causato dall'incuria dell'uomo, che non si deve mai più ripetere. Il nostro pensiero andrà ai morti di quella tragedia, ma anche a tutte le vittime civili e militari del conflitto in atto in Ucraina".