Un premio annuale e un luogo della memoria per Vialli: il Comune approva

Un premio e un luogo in memoria di Gianluca Vialli, calciatore della Sampdoria dello scudetto scomparso lo scorso 6 gennaio dopo una lunga malattia. Lo ha deciso il consiglio comunale di Genova approvando all'unanimità un ordine del giorno intitolato "Premio Fair Play nello sport e nella vita ed intitolazione di un luogo in memoria" .

"Anche dopo aver abbandonato il calcio giocato - si legge nel documento approvato - Vialli ha mantenuto un legame stretto con la città di Genova e con il suo esempio, ha saputo dare coraggio e speranza a chi lotta tutti i giorni con malattie molte volte incurabili, lottando giorno dopo giorno, resistendo e giocando sino alla fine la partita più importante, quella della vita, sempre senza abbandonare il sorriso e trasmettendo a tutti il suo pensiero e il suo messaggio positivo: ridere spesso, aiutare gli altri: questo è il segreto della felicità".

"In vista di queste ragioni - conclude l'ordine del giorno - s’impegna il sindaco e la giunta: 'Ad istituire un Premio fair play nello sport e nella vita intitolato a Gian Luca Vialli, con lo scopo di premiare lo sportivo dell’anno che si sia più distinto per comportamenti rispettosi degli avversari e per aver trasmesso anche nella quotidianità il rispetto per gli altri, impegnandosi anche per i più deboli e svantaggiati". Il documento impegna anche ad avviare un percorso per intitolare un luogo dedicato al campione. Nelle ultime settimane c'erano già state molte proposte legate al molo di Quinto, dove tanti tifosi hanno già lasciato sciarpe e ricordi e dove è comparsa anche una piastrella che riproduce la scena del docufilm 'La bella stagione'.