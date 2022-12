Vialli ricoverato a Londra, i familiari tornano in Italia

Tanti messaggi di solidarietà dal mondo del calcio, e non solo, per Gianluca Vialli. L'ex bomber della Sampdoria è ricoverato in una clinica a Londra per sottoporsi alle cure necessarie per il tumore al pancreas contro il quale combatte da diversi anni.

Il recente passo indietro come capo delegazione della Nazionale, unito alla visita dell'anziana madre (87 anni, ndr) in Inghilterra avevano destato molta preoccupazione sulle condizioni di Vialli, la donna e il fratello dell'ex calciatore sono poi rientrati a Cremona e, anche se non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali, il rientro può essere interpretato come un fatto positivo, lasciando intravedere un pizzico di speranza.

Gianluca Vialli, 58 anni, 'combatte' contro un tumore al pancreas da cinque anni. Nel 2017 gli arrivò la diagnosi e da quel giorno ha sempre condiviso il suo percorso senza nascondere le paure derivanti dalla malattia. In un'intervista con Alessandro Cattelan aveva confessato di "aver paura di morire". "Non so quando si spegnerà la luce che cosa ci sarà dall'altra parte. Però mi rendo anche conto che il concetto della morte serve per capire e apprezzare la vita", aveva aggiunto.