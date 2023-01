Cartellone pubblicitario imbrattato, atto vandalico con oltraggio a Vialli

Sta facendo il giro dei social l'immagine di un cartellone pubblicitario dell'agenzia di pompe funebri Taffo imbrattato con alcune scritte che fanno riferimento ai colori blucerchiati e a Gianluca Vialli, oltraggiandone la memoria. Un episodio che ha scatenato l'indignazione dei genovesi a pochi giorni di distanza dalla morte del campione che vinse lo scudetto con la maglia della Sampdoria.

La fotografia è stata scattata in via Moresco nel quartiere di Marassi, a poca distanza dallo stadio Luigi Ferraris. Ignoti hanno cancellato il nome dell'agenzia di pompe funebri che ha appena aperto in città e, sotto l'immagine di una bara, hanno dipinto i colori della Sampdoria e scritto GL Vialli Rip.

Tra coloro che hanno denunciato l'episodio anche Federico Giacobbe, consigliere municipale della Media Val Bisagno per il Movimento 5 Stelle, ha chiesto l'immediata rimozione e si è anche rivolto ai carabinieri della zona. La speranza è che le telecamere possano aver ripreso l'autore o gli autori di un gesto così vergognoso.