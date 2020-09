Sorpreso nella movida con oltre 120 dosi di cocaina, crack ed eroina

Controlli nella "movida" del centro storico per i carabinieri delle stazioni di Carignano e Sampierdarena che, supportati dai colleghi del Cio di Milano hanno arrestato un 22enne di origini senegalesi sorpreso con svariate dosi di cocaina, crack ed eroina.

Il giovane, noto per i suoi precedenti e senza fissa dimora, è stato fermato per un controllo in viale Sauli e dopo essere stato identificato è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina suddivisa in oltre 120 dosi; 25 grammi di “crack” suddiviso in due dosi e oltre 50 grammi di eroina suddivisa in tre dosi oltre alla somma di 135 euro, provento dell’illecita attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo straniero, dopo le formalità, è stato portato nel carcere di Marassi mentre droga e soldi sono stati sequestrati.