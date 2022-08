Weekend lungo di Ferragosto: iniziano le giornate da 'bollino rosso' in autostrada, tra traffico e cantieri

È iniziato il weekend 'lungo' di Ferragosto e sono tante le persone che transiteranno sulle autostrade in Liguria, tra turisti in arrivo e residenti in partenza per le vacanze.

Sono tanti coloro che hanno pianificato una 'partenza intelligente' per evitare il traffico - sia sulle autostrade sia in città - dunque andiamo a vedere i principali cantieri e tempi di percorrenza.

La mattina di oggi, sabato 13 agosto, è stata classificata come bollino rosso da Autostrade e bollino addirittura nero da Viabilità Italia, in tutte le direzioni. La situazione del traffico intenso mattutino - con tempi di percorrenza stimati come molto superiori rispetto alla media - andrà migliorando nel corso della giornata, fino a non destare preoccupazioni nella fascia serale.

Per quanto riguarda domani, domenica 14 agosto, attenzione al bollino rosso sulla A10 nel corso di mattina e pomeriggio sulla A10 in direzione est.

Lunedì 15 agosto di nuovo giornata complessa per il rientro: il bollino è giallo praticamente in qualsiasi fascia oraria e in tutte le direzioni, e diventa rosso al mattino e pomeriggio sulla A7 in direzione nord e nel pomeriggio anche in direzione sud, e rosso sulla A10 in direzione est sia al mattino sia al pomeriggio. Si dovrebbero salvare le fasce orarie serali sulla A10, A12 e A26.

Non solo Ferragosto: in settimana, mentre il bollino giallo rimane una presenza costante su tutte le autostrade liguri (tranne di sera), sulla A10 e A7 sono registrati comunque parecchi momenti da bollino rosso, in tutte le direzioni.

Questa invece la situazione dei cantieri sulle autostrade liguri in settimana: