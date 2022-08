Ladri gattonano fino al bancone per rubare il fondo cassa: arrestati dalla polizia

Per non essere intercettati dai sensori dell'antifurto hanno gattonato dalla porta fino al registratore di cassa del Mc Donald's in via XX Settembre.

Il tutto sotto l'occhio della telecamera, per cui è stato possibile sapere che indossavano bermuda e cappellino. La coppia di ladri maldestri è stata così identificata poco distante, in via Vernazza, dalle volanti della polizia.

Gli agenti hanno arrestato il 26enne ed il 34enne nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in concorso.

La segnalazione è arrivata alle 5.20 del 9 agosto alla centrale operativa, durante il sopralluogo vicino al negozio i poliziotti hanno trovato, nel bidone dell’immondizia, quattro registratori di cassa "ripuliti". Nel locale, invece, una vetrata spaccata e disordine.

I due, con precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati processati questa mattina con rito per direttissima.