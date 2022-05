L'orda dei tifosi della Samp vandalizza via XX Settembre

Il funerale del Genoa è diventato un requiem anche per via XX Settembre. I tifosi della Samp, inscenando un corteo funebre per la retrocessione del Grifone in serie B, hanno vandalizzato i palazzi storici, le vetrine dei negozi e i dehors dei bar. Non solo, la loro "esuberanza" si è espressa con scritte a bomboletta spray anche sulle strisce pedonali e sulle mezzerie appena ritinteggiate da Aster per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia di dopodomani, giovedì 19 maggio.

Dall'angolo con via Brigata Liguria fino a piazza De Ferrari, all'indomani di Sampdoria-Fiorentina giocata al Ferraris, la città si è risvegliata con la via dello shopping tappezzata di "B", a vernice. Non è stato risparmiato nemmeno il Ponte Monumentale, che per fortuna è in restauro, così come il porticato di inizio Novecento della basilica di Santo Stefano.

Lunga 885 metri e larga 20 ora via XX è tutta da ripulire compresa la segnaletica orizzontale e della pista ciclabile a cui la squadra della zona Centro del Settore Strade di Aster aveva lavorato per due settimane. La gioia per la salvezza si è trasformata per i tifosi blucerchiati in una movida incontrollata come dimostrano anche foto di ultra saliti sui tetti di mezzi pubblici, come un ragazzo in piedi su un 13 diretto a Prato che aveva fatto fermata davanti allo stadio.