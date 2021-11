Danneggiano tre felpe per rubare un piumino, poi aggrediscono il commesso

Tre 21enni, due originari del Gambia e uno del Senegal, sono stati arrestati dalla polizia in via Venti Settembre per tentata rapina in concorso, uno dei due anche per falsa attestazione sull'identità.

Sabato pomeriggio i tre si sono recati al negozio “Nike” indirizzandosi al reparto uomo. Due di loro hanno preso alcuni capi in esposizione e si sono chiusi, insieme, dentro a un camerino. Il terzo complice aveva evidentemente il compito di distrarre il commesso, così gli ha chiesto alcune informazioni tenendo la mascherina abbassata e rifiutandosi di indossarla in maniera corretta. L’alterco che ne è nato ha dato il tempo ai due ladri di prelevare anche un piumino, ma al commesso non è sfuggita la manovra e ha iniziato a osservare a distanza ciò che accadeva nel camerino. Vedendo, attraverso lo spazio superiore della porta, che uno dei due giovani stava nascondendo una placca antitaccheggio dietro la parte superiore dello specchio, ha detto subito ad una collega di avvisare il 112 e di attendere i tre ladri alla porta di ingresso. Giunti alle casse i malviventi hanno pagato solo il corrispettivo di una maglia.

Il negoziante si è precipitato nel loro camerino dove ha trovato, nascoste dietro al sedile, tre felpe completamente danneggiate dal tentativo di staccare la placca antitaccheggio e una placca nascosta dietro lo specchio. Chieste spiegazioni, soprattutto riguardo al rigonfiamento all’interno della giacca di uno di loro, il dipendente si è trovato a fronteggiare il trio che si faceva sempre più minaccioso.

Uno di loro si è liberato del piumino trafugato e ha tentato di uscire, fermato da una commessa, un altro ha afferrato il commesso per il braccio e lo ha spintonato violentemente contro una collega. In quel momento sono giunte diverse volanti che hanno soccorso i dipendenti e bloccato i tre ragazzi che, dopo gli accertamenti di rito, sono stati portati nel carcere di Marassi in attesa di convalida. La merce trafugata, del valore di 375 euro, è stata completamente danneggiata e quindi non più rivendibile.