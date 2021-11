Chiusa via XX Settembre, vigili del fuoco sul posto

Momenti di apprensione nel centro di Genova nella serata di venerdì 5 novembre 2021. I vigili del fuoco sono intervenuti in forze in via XX Settembre all'altezza del ponte Monumentale in seguito alla segnalazione di un aspirante suicida.

Alla fine si è scoperto che non c'era nessuno che voleva togliersi la vita ma si è trattato di qualche burlone, che ha pensato bene di chiamare il 112 e lanciare questo tipo di allarme.

Notizia in aggiornamento.