Gli sequestrano il furgone e minaccia di buttarsi dal ponte Monumentale

Ci risiamo. Protesta con minaccia di buttarsi nel vuoto nel centro di Genova, in via XX Settembre, da parte di un venditore ambulante, che è salito nella notte sul ponte monumentale.

"Ancora in atto la chiusura in entrambi i sensi di marcia della via XX Settembre altezza ponte Monumentale. Deviazioni alla viabilità ordinaria in atto. Deviazioni al percorso dei mezzi pubblici". È quanto segnala il Comune di Genova con un messaggio sul suo canale Telegram alle 8.27 di sabato 21 gennaio 2023.

La chiusura è scattata intorno alla mezzanotte. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e forze dell'ordine. Ancora una volta l'uomo, noto come il 're dei panini', chiede d'incontrare il sindaco. Infatti non è la prima volta che si rende protagonista di una protesta di questo tipo. Era già successo nel 2019.

In quella occasione intervenne il sindaco Bucci e la situazione si sbloccò. Anche allora il gesto dell'uomo era da ricollegare al sequestro del suo furgone da parte della polizia locale come sanzione per l'essersi posizionato in corso Italia, aspettando i ragazzi che escono dalle discoteche, ma in una zona, interdetta ai venditori ambulanti.

Poco dopo le 9 i vigili del fuoco segnalano che la situazione è in via di risoluzione. "Le squadre stanno rientrando", hanno spiegato. Il 118 ha inviato sul posto la guardia medica. L'uomo verrà portato in ospedale: se non vorrà collaborare, possibile che il medico disponga un trattamento sanitario obbligatorio (tso). Anche questa volta la situazione si è risolta grazie all'intervento sul posto del sindaco Bucci.

Alle 9.24, sempre sul suo canale Telegram, anche il Comune ha confermato la riapertura della strada in entrambi i sensi.