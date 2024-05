Ladri in azione in un bar: portato via il fondo cassa

Ladri in azione in via Vernazza nella notte. Ignoti hanno forzato la serranda di un bar e si sono introdotti all'interno per rubare il fondo cassa, circa 150 euro in monete.

I titolari si sono resi conto del furto all'apertura del bar e hanno chiamato le forze dell'ordine. La Polizia di Stato è così intervenuta intorno alle ore 7:30 con una volante del levante e ha avviato le indagini per cercare di identificare i responsabili.

Nell'ultima settimana a Genova ci sono stati anche due tentati furti in abitazione. Il primo andato a segno nel quartiere di Albaro con un bottino di duemila euro, il secondo in via Greto di Cornigliano in una casa però disabitata perché appena acquistata. Dopo aver spaccato un vetro sono usciti a mani vuote.

