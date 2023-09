Sorpreso al telefono mentre guida: prima filma gli agenti, poi li manda in ospedale

Pensava di essere multitasking, ma è finito in manette. Il protagonista è un 28enne genovese che, intorno alle ore 11:15 di lunedì 25 settembre 2023, è stato fermato dalla polizia locale in via Vernazza perché stava utilizzando lo smartphone nonostante fosse alla guida di uno scooter.

Durante la redazione del verbale il 28enne ha mostrato da subito insofferenza nei confronti dei due agenti del reparto polizia stradale, filmando gli stessi con il proprio telefono, avvicinandosi con fare minaccioso e intimidatorio, fino a strappare dalle mani e gettare a terra il dispositivo di servizio con il quale veniva redatto l'atto. Ne è scaturita una colluttazione, al termine della quale gli operatori sono riusciti a immobilizzare l’uomo, ammanettarlo e trarlo in arresto. Agli agenti coinvolti, sono state riscontrate in ospedale lesioni con una prognosi di 7 giorni.

"Un grave episodio che va contro il lavoro della polizia locale, che quotidianamente lavora per garantire a tutti i cittadini strade sempre più sicure - dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Genova Sergio Gambino -. Esprimo la mia solidarietà agli agenti coinvolti, a cui auguro una pronta guarigione".