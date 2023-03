Incendio a Voltri: auto e moto in fiamme, evacuati i primi piani di un palazzo

Un incendio ha distrutto nella notte tra domenica e lunedì diverse auto e moto in via Ventimiglia, a Voltri, ed è stato necessario sgomberare i primi piani di una palazzina. I residenti sono poi tornati nei loro appartamenti a rogo spento.

L'emergenza è scattata intorno alle 2 del mattino, con la chiamata di alcuni residenti preoccupati ai vigili del fuoco che sono arrivati da Multedo. Sono bruciati tre scooter e due automobili, con danni anche ad altri mezzi vicini, all'insegna di un bar, alla segnaletica verticale e ai primi piani del palazzo vicino.

Per precauzione nella notte sono stati evacuati i primi tre piani della palazzina, in modo da evitare che gli abitanti rimanessero intossicati dal fumo (sono poi rientrati), mentre per gli altri residenti è stato valutato che non ci fosse pericolo.

Sembra certo che il rogo sia partito da uno degli scooter. Anche se sul momento non sono state trovate prove evidenti di atto doloso, la polizia locale sta indagando in queste ore per ricostruire i fatti e non si esclude nulla, anche perché a distanza di qualche ora sono stati segnalati altri casi di incendi "sospetti" ad Albaro, potenzialmente riconducibili alla stessa mano.