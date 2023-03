Spacca il vetro di un'auto per rubare, arrestato grazie a un passante

Nella notte, poco prima delle ore due di sabato 18 marzo 2023, la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni in via Venti Settembre a Genova per furto aggravato.

Un passante ha chiamato le forze dell'ordine dopo aver notato l'uomo che aveva appena spaccato il vetro di un'automobile posteggiata in centro, rubando una borsa custodita all'interno.

La volante della polizia ha intercettato il ladro in fuga in via Venti Settembre e l'ha bloccato nonostante i tentativi di divincolarsi. Il proprietario della vettura, quando è giunto in Questura, ha riconosciuto come propri due paia di occhiali trovati al saccheggiatore durante la perquisizione. Il 35enne sarà processato per direttissima.