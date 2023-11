Ruba bicicletta da 1.800 euro in centro, incastrata dalle telecamere

I Carabinieri della stazione di Carignano, al termine di indagini, hanno denunciato per ricettazione e furto aggravato un’italiana e un senegalese di 46 e 42 anni, entrambi con precedenti.

La donna, anche attraverso il sistema di videosorveglianza, è stata individuata come l'autrice del furto di una 'e-bike' del valore di 1.800 euro nei pressi di una struttura ricettiva di via Venti Settembre. La bicicletta, appartenente a una donna di 36 anni che si era rivolta alle forze dell'ordine, è stata poi ritrovata in possesso del senegalese, fermato nel centro storico dalla polizia locale per un controllo.

La bicicletta elettrica è stata così recuperata e restituita alla legittima proprietaria.