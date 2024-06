Un altro corriere derubato durante una consegna

Un altro corriere derubato durante le consegne a Genova. Il secondo caso in poche ore è avvenuto in via XX Settembre intorno alle ore 11:30 di venerdì 7 giugno 2024, il terzo nel giro di una settimana. L'uomo era impegnato in una consegna e mentre scaricava sono spariti dal furgone quattro colli, ha poi chiamato la polizia che ha avviato gli accertamenti, attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza si cercherà di identificare il ladro.

Nella giornata di giovedì 6 giugno un altro corriere era stato derubato durante le consegne. L'episodio era avvenuto a Sampierdarena e l'uomo in quel caso era stato anche minacciato con un coltello e ferito a un dito e a una gamba, finendo al pronto soccorso in codice giallo. Sempre nella giornata di giovedì due malviventi hanno provato a rubare borsa da un'auto in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, provando a ingannarla con la scusa di una gomma sgonfia.

Un altro episodio era avvenuto in via Canevari la settimana scorsa, sabato 1° giugno, intorno alle ore 23, era stata derubata la titolare di un servizio catering. In quel caso era sparita una borsa dal furgone nel breve tempo impiegato per la consegna.

Nel mirino dei ladri, nell'ultima settimana, anche persone sedute al tavolo di un locale, tendenzialmente in spazi esterni. Borse o borselli appoggiati sul tavolo o su una sedia vengono portati via con gesti fulminei, le vittime a volte si accorgono dell'accaduto solo a fine pasto, quando si alzano per andare a pagare. Sabato 1° giugno ci sono stati due episodi tra via San Vincenzo e via porta Soprana, giovedì 6 giugno altri due in via Balbi e largo San Giuseppe. Su tutti questi episodi sono in corso le indagini della polizia.

