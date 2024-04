Fumo nero da una caldaia in pieno centro

Intervento dei vigili del fuoco nel centro di Genova. Intorno alle ore 10 di mercoledì 3 aprile 2024 l'allarme è scattato per una fumata nera da un palazzo. In un primo momento si è pensato a un incendio e la polizia locale ha chiuso via Venti Settembre a tutti i veicoli privati.

I pompieri hanno verificato che si è trattato di una caldaia che, forse a causa di un guasto, ha cominciato a sprigionare del fumo nero. Fortunatamente non si è sviluppato un incendio e l'allarme è rientrato in poco tempo. Via Venti Settembre è stata infatti riaperta nel giro di una quindicina di minuti, al termine dei necessari accertamenti.

