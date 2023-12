Accerchiato da tre ragazzi e massacrato di botte: 30enne in ospedale

Violento pestaggio in via V Maggio a Quarto, all'uscita di un ristorante. Poco prima dell'una di notte di venerdì 15 dicembre 2023 un 30enne italiano è stato picchiato da tre giovani di 20 anni. Sul posto è intervenuta la polizia con le volanti dell'Upg. I tre giovani, tutti italiani, sono stati arrestati.

In via V Maggio il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Gialla che ha soccorso l'uomo e l'ha portato in codice giallo all'ospedale San Martino, dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

Gli inquirenti indagano sulle motivazioni del pestaggio, al quale hanno assistito molte persone presenti sulla strada. I tre 20enni nella rissa hanno anche distrutto dei motorini posteggiati. Continuano gli episodi violenti in città: nella notte è stato anche rapinato un giovane in via Righetti ad Albaro, dopo essere stato minacciato con un coltello. Nell'ambito di un'operazione nazionale della polizia sono invece scattati arresti e denunce per giovani appartenenti a baby gang.