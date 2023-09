Struppa, riaperta via Trossarelli dopo la frana

È stata riaperta nella serata di sabato 23 settembre 2023 via Trossarelli a Struppa, strada che era stata chiusa nelle prime ore del mattino di venerdì 22 in seguito a una frana causata dalla forte pioggia caduta nella zona. Via Trossarelli è stata riaperta a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

A crollare era stato un muro privato che aveva interessato la strada pubblica. Sul posto erano intervenuti pompieri, polizia locale e protezione civile. A causa della significativa quantità e della tipologia del materiale franato, costituito anche da blocchi di cemento, i tecnici avevano previsto che il lavoro di sgombero non si sarebbe concluso prima di sabato sera. I residenti rimasti isolato avevano ricevuto assistenza dai volontari della protezione civile.

Maurizio Uremassi, presidente del Municipio Media Val Bisagno, ha spiegato: "Sabato alle ore 21.45 sono arrivati gli ultimi 'new jersey' per essere posizionati ed è stato installato il semaforo di senso unico alternato, onde consentire la riapertura di via Trossarelli dopo poco meno di due giorni di interruzione per la frana dovuta al cedimento di un muro privato. Frana che ha riversato migliaia di metri cubi di terra, cemento, pietre, sul sedime stradale. Questo è stato un grande lavoro in cui non ci siamo mai risparmiati come Municipio interagendo sempre con la Protezione Civile, con l'assessore Sergio Gambino, i vigili del fuoco, Aster, Cosme e il privato proprietario dei muri. Un grande lavoro. Occorre ringraziare chi ha lavorato e tutti hanno visto l'impegno di Aster, Cosme per riaprire la strada. Ringrazio G.A.U.. a cui ho chiesto personalmente di mettere a disposizione l'ambulanza che è stata posizionata per eventuali emergenze. Ringrazio Amiu che, quando ho richiesto la spazzatrice, l'ha messa subito a disposizione. Grazie anche ai Cittadini per la loro pazienza in una situazione di disagio, pur non dipendente da noi. Ora lunedì inizieranno i lavori di ripristino del muro. Avremo ancora alcuni giorni di disagio, al massimo fino a venerdì prossimo, in quanto la strada sarà chiusa sicuramente dalle 9 fino alle 16, ma forniremo aggiornamenti".