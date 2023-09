Frana Struppa: come cambia il servizio del bus

Via Trossarelli a Struppa è stata riaperta a senso unico alternato dopo la chiusura per una frana causata dalla forte pioggia caduta nei giorni scorsi. Vanno però avanti i lavori nel tratto e da martedì 26 settembre 2023, il tratto sarà chiuso per lavori dalle ore 9 alle ore 16, orario oltre il quale riaprirà a senso unico alternato. Amt ha ufficializzato le modifiche alla linea 479.

Da martedì 26 a venerdì 29 settembre, dalle ore 9 alle ore 16, contestualmente allo svolgimento dei lavori di ripristino, la linea 479 parte, come da orario programmato, dal capolinea di San Martino di Struppa e arriva fino alla chiesa di San Cosimo, da dove i passeggeri, attraverso un breve tratto pedonale, possono interscambiare con il bus diretto a Molassana.

Da Molassana, la linea effettua le partenze programmate arrivando fino all’area di cantiere, da dove i passeggeri, dopo un breve tratto pedonale, interscambiano con il bus diretto a San Martino di Struppa. Nelle fasce orarie non interessate dai lavori di ripristino, il servizio osserverà la consueta programmazione.