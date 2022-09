Nuovo cedimento in via Trensasco: strada chiusa

Via Trensasco è stata chiusa al traffico veicolare nella serata di mercoledì 7 settembre 2022 a causa del cedimento del muro di sostegno all'altezza del civico 21. Lo scorso 30 agosto, per un altro crollo, era stato istituito il divieto di transito ai veicoli superiori alle 2,5 tonnellate. Si tratta della strada che in Val Bisagno collega Genova a Sant'Olcese, al momento rimane solo un piccolo passaggio pedonale, per auto e mezzi a motore è scattato quindi il divieto per motivi di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici del Comune e la polizia locale, ma anche la sindaca di Sant'Olcese Sara Dante e il presidente del Municipio Media Val Bisagno Maurizio Uremassi, che ai microfoni di Genova Today fa il punto della situazione.

"Ieri sera ero in via Trensasco - spiega Uremassi - e oggi incontrerò l'assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi dopo il quale potremo dare indicazioni più precise sui passi che compieremo. Era già previsto un inserimento a triennale di un importo anche consistente per intervenire su questo muro, vediamo come poter fare un intervento della massima urgenza. La chiusura crea disagi soprattutto agli abitanti di Sant'Olcese che per motivi di lavoro o studio scendono in Val Bisagno attraverso Trensasco adesso l'unico collegamento è un lungo giro passando da Pino e poi scendendo a Molassana, cercheremo di capire come poter intervenire al più presto, nel minor tempo possibile. Il muro si trova proprio sopra il giardino di un'abitazione, l'ultima prima dell'inizio del Comune di Sant'Olcese, la chiusura è stata disposta anche per la sicurezza di questa famiglia che da tempo convive con questa problematica".