Rovescia motorini e lancia bidoni in mezzo alla strada, intervengono i carabinieri

Momenti di tensione a Sestri Ponente in via Travi. Intorno alle ore 13 di sabato 14 ottobre 2023 una persona ha cominciato a spingere i bidoni della spazzatura in mezzo alla strada e a rovesciare i motorini posteggiati. Il traffico si è bloccato e si è creato parapiglia perché l'uomo ha anche preso a calci un furgone dell'officina mobile di Amt e un autobus è rimasto fermo perché la carreggiata era ostruita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con due pattuglie riportando la calma e avviando gli accertamenti su quanto successo, la strada è stata poi liberata e il traffico ha ripreso a scorrere.

"Ora basta - tuona Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl-Fna - viviamo disagi di ogni tipo. Da una parte mancano i pezzi di ricambio per sistemare i mezzi e non si capisce mai di chi sia la colpa, tanto che stamattina è anche rimasto fermo un bus extraurbano. Dall'altra succede di tutto, vetri rotti dai vandali, aggressioni fisiche, verbali, mancanza totale di regole a bordo, gente che fuma, che ascolta musica a tutto volume, cani senza museruola. Tutto il personale lavora in condizioni secondo noi non sopportabili".

Roberto Piccardo aveva già elencato altre volte i provvedimenti da prendere per garantire le condizioni di sicurezza base: "Posto guida chiuso come i treni, tempi di percorrenza adeguati così come le frequenze, climatizzatori funzionanti, manutenzione interamente internalizzata, fatta dai nostri operai formati e competenti. Servirebbe l'istituzione di un gruppo all'interno della polizia locale da destinate alla nostra categoria, con incarico di vigilare sui mezzi per far rispettare i regolamenti di bordo. Senza dimenticare i problemi di manutenzione. I nostri operai non hanno i pezzi di ricambio per sistemare i mezzi, fanno i salti mortali per inventarsi soluzioni, cosi come i capi operai e i capi del movimento, si va a braccio ogni giorno. Tra l'altro - sottolinea ancora Piccardo - sono 5 anni che non viene fatta la fornitura di vestiario agli autisti. E ancora, i verificatori con palmari che funzionano male, secondo noi dovrebbero essere sempre in borghese in modo di essere irriconoscibili e sanzionare di più per rispetto di chi paga. La nostra segreteria ha fatto un lavoro sul campo prendendo tutte le percorrenze critiche, assieme alle frequenze inadeguate, le sottoporremo all'amministrazione. Alla fine sentiamo tante chiacchere, vengono firmati documenti, ma i problemi sono sempre gli stessi".